London Vorwurf sexueller Übergriffe: Freispruch für Kevin Spacey Von dpa | 26.07.2023, 16:02 Uhr

Der US-Schauspieler Kevin Spacey ist in dem Londoner Strafprozess vom Vorwurf sexueller Übergriffe auf mehrere Männer in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Das teilte die Jury am Mittwoch mit.