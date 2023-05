Wegen Vorwürfen ehemaliger Mitarbeiter ist Star-Koch Christian Jürgens (54) als Küchenchef seines Gourmet-Restaurants „Überfahrt“ am Tegernsee entlassen worden. Archivfoto: imago images/argum up-down up-down Gourmet-Restaurant „Überfahrt“ „Unangemessenes Verhalten“: Star-Koch Christian Jürgens als Restaurant-Chef entlassen Von dpa | 05.05.2023, 16:20 Uhr | Update vor 23 Min.

Christian Jürgens gehört zu den bekanntesten Köchen in Deutschland. Nachdem ehemalige Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben haben, ist er den Posten als Küchenchef in seinem Gourmet-Restaurant am Tegernsee nun los. Ein Nachfolger steht schon fest.