Auch an der Kölner Rheinbrücke macht sich das Niedrigwasser bemerkbar, wie ein Vergleich der Bilder von heute damals zeigt. FOTO: imago images/Marc John/Panthermedia up-down up-down Niedrigwasser in ganz Europa Vorher-Nachher-Fotos zum Schieben: Wie die Dürre unsere Flüsse verändert Von Yannick Kitzinger | 12.08.2022, 08:48 Uhr

Temperaturen über 30 Grad, kaum Wolken am Himmel, die Sonne scheint – seit Wochen. Besonders in frei fließenden Flüssen wie Rhein, Donau, aber auch anderswo in Europa sinken die Pegelstände. Unser Vorher-Nachher-Vergleich macht das ganze Ausmaß sichtbar.