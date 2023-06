Jens Lehmann Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Leute Vorfall mit Kettensäge - Anklage gegen Jens Lehmann Von dpa | 16.06.2023, 13:34 Uhr

Die Staatsanwaltschaft klagt den ehemaligen Fußball-Nationalspieler an. Was wird ihm zur Last gelegt?