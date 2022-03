Filmkomponist Hans Zimmer FOTO: Jens Kalaene Panorama Vor Tour mit Hans Zimmer: Musiker aus Odessa eingetroffen Von dpa | 03.03.2022, 14:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Mehrere Orchestermusiker aus der Ukraine bereiten sich derzeit in Berlin auf die in Hamburg beginnende Europatour des Hollywood-Komponisten Hans Zimmer (64) vor. Nach Angaben der Konzertagentur Semmel Concerts ist die Hälfte des Odessa Orchestra sicher in Deutschland angekommen. „Es ist für uns alle eine sehr emotionale und bedrückende Situation. Wir sind glücklich, dass einige unserer Musiker-Freunde aus Odessa nach Deutschland ausreisen konnten - zum Teil mit ihren Familien“, sagte Geschäftsführer Dieter Semmelmann der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.