Brit-Rocker Vor 20 Jahren prügelten sich Oasis in München Von dpa | 01.12.2022, 17:32 Uhr

Vor 20 Jahren prügelten Bandmitglieder von Oasis sich im Bayerischen Hof in München so heftig mit anderen Gästen, dass Frontmann Liam Gallagher für eine Nacht im Knast landete. Das Ganze gilt als Wendepunkt in der Band-Geschichte.