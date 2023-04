Berlin Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Sachschaden Vor 1. Mai: Randalierer beschädigen Autos in Berlin-Mitte Von dpa | 29.04.2023, 15:38 Uhr

Mehrere unbekannte Personen haben in der Nacht zu Samstag in Berlin randaliert und mit einer Botschaft an einer Wand zum Demonstrieren am 1. Mai aufgerufen. Nun wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt.