Deutschland Von Erdbeben Betroffene sollen unbürokratisch Visa bekommen Von dpa | 11.02.2023, 19:20 Uhr

Wer in der Türkei vom Erdbeben betroffen ist, soll einfacher an Visa kommen, um bei Verwandten in Deutschland unterzukommen. Außen- und Innenministerium stellen vereinfachte Regeln in Aussicht.