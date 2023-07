Vodafone. Foto: imago-images/Michael Gstettenbauer up-down up-down Region Hamburg und SH Vodafone-Störung im Norden behoben: Das war der Grund für den langen Ausfall Von Alexander Barklage | 08.07.2023, 20:05 Uhr | Update vor 13 Min.

Vodafone-Kunden mussten am Samstagabend in Norddeutschland auf eine Internetverbindung verzichten. Es gab eine Großstörung im Großraum Hamburg und in Lübeck. Inzwischen laufen Internet und Fernsehen wieder.