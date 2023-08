Verkehr Vierter Toter nach schwerem Autounfall in Hannover Von dpa | 23.08.2023, 00:14 Uhr | Update vor 2 Std. Schwerer Verkehrsunfall in Hannover Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down

Bei einem Autounfall in Hannover sterben am Montag drei junge Menschen. Ein weiterer erliegt später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Ein Jugendlicher schwebt noch in Lebensgefahr.