Regisseur Edward Berger nimmt den Preis für «Im Westen nichts Neues» für den besten internationalen Spielfilm entgegen. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Bester internationaler Film „Im Westen nichts Neues" gewinnt vier Oscars Von dpa | 13.03.2023, 02:07 Uhr

„Im Westen nichts Neues“ hat bei den Oscars gleich vier Auszeichnungen gewonnen. Überholt wurde der deutsche Film bei der Verleihung in Hollywood nur noch von „Everything Everywhere All at Once“.