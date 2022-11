Brand in russischem Nachtclub Foto: Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa up-down up-down Notfälle Viele Tote nach Brand in russischem Nachtclub Von dpa | 05.11.2022, 10:28 Uhr

In einem voll besetzten Nachtclub in Russland ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Dabei haben eine noch nicht genau bezifferte Zahl an Menschen ihr Leben verloren.