Sonne, Sturmböen und Vergnügen Viele Besucher genießen Müritz Sail Von dpa | 27.05.2022, 11:00 Uhr

Der größte See in Deutschland - die Müritz - steht wieder im Zentrum des maritimen Vergnügens: Die 20. Müritz Sail hat begonnen. Bei Sturmböen genossen die Besucher das Treiben am ersten Tag vor allem von Land aus.