Möglicherweise Rotnacken-Wallaby Video zeigt: In Brandenburg springt ein Känguru über die Wiese Von Haley Hintz | 09.08.2023, 10:43 Uhr Bei Werneuchen in Brandenburg wurde vermutlich ein Rotnacken-Wallaby gesehen. Symbolfoto: Philipp Schulze/dpa

Kein Löwe, kein Wildschwein, sondern ein Känguru soll diesmal in Brandenburg gesichtet worden sein. Was ein Wildtierexperte zu dem Video sagt und warum er ein australisches Beuteltier in dieser Region für nicht unwahrscheinlich hält.