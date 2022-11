Eine in Luzern lebende High-Society-Lady war auf der „Norwegian Spirit“ Richtung Tahiti unterwegs, als sie von Bord fiel. Archivfoto: IMAGO-IMAGES/agefotostock up-down up-down Während Reise im Südpazifik Spurlos verschwunden: Türkische High-Society-Lady stürzt von Kreuzfahrtschiff Von Maria Lentz | 09.11.2022, 16:06 Uhr

Sie war auf dem Weg nach Tahiti, um dort ihren 69. Geburtstag zu feiern. Doch eine reiche Türkin, die seit Jahren in der Schweiz lebte, kam nie an. Sie fiel vom Kreuzfahrtschiff. Bisher fehlt jede Spur. Ihr Sohn glaubt nicht an Suizid oder einen Unfall.