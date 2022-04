FOTO: Archiv Vermischtes Zwölf neue Schulsanitäter 08.06.2009, 22:00 Uhr

Es ist wichtig, wenn Menschen anderen Menschen in Not helfen können. Helfen können jetzt auch zwölf Schüler der Haupt- und Realschule (HRS) Berge. In einem Lehrgang übten die Jungen und Mädchen, wie sie nach Unfällen erste Hilfe leisten müssen. Der angenehme Nebeneffekt: Die Bescheinigung – zwei Jahre gültig – berechtigt auch zum Erwerb des Führerscheins. Und so übten die Schüler im Alter von zwölf bis 16 Jahren in 14 Stunden in Theorie und Praxis die Grundlagen der Ersten Hilfe.