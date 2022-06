Seine dramatisch kraftvolle Stimme, die an diesem Abend etwas rauchig war, harmoniert gut mit der hellen Tenorstimme von Lars. Beiden liegt die humorvolle Seite des Blues am Herzen. Die Texte sind so, "wie die Leute es mögen". Musikalisch haben sie ihren eigenen Stil entwickelt.

Sie mischen Blueselemente mit Folklore und argentinischen Rhythmen bis hin zum Jazz. Es gelang dem Duo in dem Konzert, die Zuhörer innerhalb kurzer Zeit für sich zu gewinnen. Besonders die instrumentalen Zwischenspiele auf der Mundharmonika von Lars führten immer wieder zu spontanem Applaus.

Mehrstimmiges Spiel auf einem Instrument oder gleichzeitiges Spiel auf mehreren Instrumenten in rasantem Tempo sind für ihn kein Problem. Er spielte seinen "Snutenhobel" mal kraftvoll röhrend, mal im den höchsten Tönen im leisesten Pianissimo. Claus "Dixi" gab dazu auf der Gitarre den stampfenden Rhythmus und markante Synkopen mit effektvollen Perkussionsgeräuschen. Spontanität war das Kennzeichen dieser beiden sympathischen Vollblutmusiker an dem Abend. Sie verstanden es, die Begeisterung der Zuhörer aufzunehmen und durch ihre virtuose Musikalität weiter zu steigern.

Viele Zugaben mussten zum Schluss des Konzertes von den Interpreten gegeben werden. "Blues op Platt" ist ein Bluesduo, bei dem es spannend und abwechslungsreich ist, über einen längeren Zeitraum zuzuhören. Organisiert wurde diese erfolgreiche Veranstaltung durch den Folkclub Venner Folkfrühling.