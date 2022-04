Zu der Aktion lädt der ACM Berge zum 36. Mal ein. Zum einen geht es bei der Demonstrationsfahrt um die '"'Sicherheit im Straßenverkehr'"', zum anderen nutzt der ACM das Treffen, um soziale Projekte in der Region finanziell zu unterstützen. So wird in diesem Jahr die Kollekte des Gottesdienstes dem Freibettfonds des Kinderhospitals Osnabrück zugute kommen. Er ermöglicht es, dass Kinder aus Afghanistan, Georgien oder Ägypten, die schwer krank sind, kostenlos von Ärzten behandelt werden können. Der Verwaltungschef des Kinderhospitals und Professor Norbert Albers werden über ihre Arbeit berichten.

Den Gottesdienst wird Thomas Gotthilf, Gefängnispfarrer in Lingen, halten. Er wird zudem zwei Taufen und eine Trauung vornehmen. Für die Verpflegung der Motorradfahrer in Berge sorgen unterdessen Helfer der evangelischen Kirchengemeinde.

Die Strecke im Detail: Start ist in Quakenbrück, Hindenburgstraße (Firma Böcker), dann geht es über die Bahnhofsstraße links in die Wilhelmstraße bis zum Kreisel. Dort links über die Ampelkreuzung Westerhoff bis zur B68. Von dort aus links Richtung Essen. In Brookstrek links auf die Bunner Straße in Richtung Löningen bis zur Löninger Straße. Dort links ab bis zum neuen Kreisel in Löningen. Hier geht es im Begegnungsverkehr wieder zurück bis zur Böener Straße und nach Menslage, dann rechts ab über Renslage nach Berge. Infos: Telefon 05435/2666 oder 2396.