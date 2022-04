Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Zwei graue Mäuse aus dem Bilderbuch 11.12.2009, 20:00 Uhr

Die Vorweihnachtszeit kennt viele Grausamkeiten: kein Durchkommen in der Stadt, Horden falscher und grölender Nikoläuse, süßliches Gebimmel an jeder Ecke. Wer all dies überstanden hat und abendliche Entspannung vor dem Fernseher sucht, hat die Rechnung meist ohne ARD, ZDF, Sat.1 und all die anderen gemacht. Der Kitsch quillt aus allen Kanälen.