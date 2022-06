Er und der Stadtrat sehen diese Aufgabe aber in guten Händen bei Samtgemeindebürgermeister Reinhard Scholz. Deswegen wurde der als ehrenamtlicher Stadtdirektor bestätigt. Zum allgemeinen Vertreter des Stadtdirektors in der neuen Legislaturperiode ist der Erste Samtgemeinderat Manfred Fiss bestimmt worden. Beide, Scholz und Fiss, wurden ins Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Manfred Fiss tritt die Nachfolge von Heiko Penzin an, weil dieser im Verlauf der Legislaturperiode in Pension geht.