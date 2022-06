«Vor dem Hintergrund der Vergangenheit und des aktuellen Geschehens in der Ukraine würde mir ein ungezwungener Jubel auf der Ehrentribüne doch ein wenig schwerfallen», sagte Zwanziger dem Fachmagazin «Kicker». Schon vor dem Halbfinale der deutschen Mannschaft gegen Italien habe er sich daher gegen einen Stadionbesuch am Sonntag entschieden, obwohl er am Freitag und Samstag als Mitglied der UEFA-Exekutive zu Sitzungen nach Kiew fliegt.