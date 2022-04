Dazu gehören rechtzeitige Kontakte mit der Außenwelt, Vermittlungen von Arbeitsstellen, Integration in Kirchengemeinden oder Vereine. Diese Verantwortung für die Gesellschaft, die letztendlich Kosten spart und Bürger vor weiteren Straftaten schützt, übernehmen leider nur wenige ehrenamtliche Helfer. Eine von ihnen ist die Mellerin Dr. Karin Kötter.

Die ehemalige Rechtsanwältin und Notarin wurde in den Beirat der Justizvollzugsanstalt (JVA) Osnabrück berufen. Dort bildet sie gemeinsam mit Gerd Diekherbers und Burkhard Teschner das „Bindeglied“ zwischen Strafvollzug und Öffentlichkeit. Denn das zentrale Ziel, die Integration des Gefangenen in die Gesellschaft, kann laut Kötter nur erreicht werden, „wenn die Bemühungen der Anstalt von den Bürgerinnen und Bürgern draußen unterstützt werden“. Der Beirat setzt sich darüber hinaus für Verbesserungen der Rahmenbedingungen und Hilfsangebote ein, sucht die Kooperation mit der Anstaltsleitung, übt aber auch Kontrollfunktionen bezüglich der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen aus.

Die ehrenamtliche Unterstützung durch Freiwillige (Ansprechpartner für Interessenten in der JVA: Volker Mertens, Tel. 05 41/315-43 72) reicht von Einzel- oder Gruppengesprächen über Hilfen zur Aus- und Fortbildung, Mitwirkung bei der Freizeitgestaltung sowie Beschaffung von Arbeit und Unterkunft bis zum persönlichen Beistand nach der Entlassung. Dieses Engagement soll den Gefangenen helfen, künftig ein Leben in sozialer Verantwortung ohne Straftaten zu führen. Die freiwilligen Helfer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Bei festgestellter Eignung erhalten Interessenten eine für jeweils zwei Jahre gültige „Zulassungsbescheinigung“, die beim Betreten der JVA vorzulegen ist.

Mit ähnlichen Zielen und Angeboten kümmert sich auch die christliche Straffälligenhilfe „Schwarzes Kreuz“ (Ansprechparnter Gerd Diekherbers, Tel. 05 41/6 55 55) um die ausschließlich männlichen Häftlinge in Osnabrück und ihre Angehörigen. Ehrenamtliche Mitarbeiter begleiten Gefangene aus dem offenen Vollzug (Schinkel) zu sportlichen, kulturellen und kirchlichen Veranstaltungen. In der Kreativgruppe wird ein Mal wöchentlich gewerkelt und gebastelt, der christliche Gesprächskreis trifft sich 14-tägig. In der offenen Abteilung herrschen völlig andere Bedingungen als im geschlossenen Vollzug. Hier werden Strafhaften oder deren letzter Teil (maximal zwei Jahre) verbüßt. In der Regel gehen die „Freigänger“ einer externen Arbeit nach, unter Auflagen sind Schulbesuche oder Aufenthalte in der Öffentlichkeit möglich.

In der stets überbelegten Untersuchungshaftanstalt (Kollegienwall) beschränkt sich das ehrenamtliche Engagement derzeit auf die Mitgestaltung von Sonntagsgottesdiensten. Gesprächskreise können aus Mangel an Helfern nicht mehr angeboten werden. Diekherbers: „Wir suchen dringend Mitarbeiter/innen, damit angesichts der großen Nachfrage die Einsatzmöglichkeiten für Ehrenamtliche in beiden Häusern des Osnabrücker Gefängnisses überhaupt wahrgenommen werden. Unsere Arbeit soll dazu beitragen, einseitige Informationen zu ergänzen, Verständnis für Straffällige zu wecken, Ängste und Vorurteile in der Öffentlichkeit abzubauen. Damit wollen wir keineswegs Schuld und Kriminalität verharmlosen.“