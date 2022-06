Eine "Verunsicherung bei ausländischen Mitbürgern" befürchtet der Erste Stadtrat Karl-Josef Leyendecker durch die neuen gesetzlichen Regelungen. Ab dem neuen Jahr werden die Aufenthaltstitel auf die unbefristete Niederlassungserlaubnis und die befristete Aufenthaltserlaubnis reduziert. Zudem orientiert sich das neue Aufenthaltsrecht an den Aufenthaltszwecken Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Familiennachzug und humanitären Gründen.

Da aber die alten Aufenthaltstitel bis zum Ablauf ihrer bisherigen Frist weiterlaufen, sei es nicht notwendig, dass die Betroffenen sofort im neuen Jahr die Ausländerbehörden aufsuchten, sagt Gerd Leimbrock, Leiter des städtischen Fachdienstes Bürger und Standesamt.

Neu ist auch, dass das bisherige doppelte Genehmigungsverfahren für Arbeit und Aufenthalt durch ein internes Zustimmungsverfahren ersetzt wird. Die Arbeitsgenehmigung wird in einem Akt mit der Aufenthaltserlaubnis von der Ausländerbehörde erteilt, sofern die Arbeitsverwaltung intern zugestimmt hat. Künftig benötigen Ausländer nur noch den Pass als Dokument, aber keine Arbeitsgenehmigung mehr.

Die Verwaltungen erwarten keine Erleichterung des Ablaufs, wie Leyendecker sagt. "Es ist eine Illusion, dass die Zuwanderung vereinfacht und das Genehmigungsverfahren transparenter gemacht wird." Auch Kreisrat Winfried Wilkens sieht in den Regelungen keinen Anhaltspunkt für eine Politik der zusätzlichen Migration. Eine Umsetzung sei erst in einem längeren Prozess möglich, das Gesetz ermögliche es den Verwaltungen nicht, Lösungen für alle Fälle "sofort aus dem Ärmel zu schütteln". In Stadt und Landkreis leben fast 32000 Menschen aus etwa 140 Nationen. Nur ein kleiner Teil sei aber sofort von den Regelungen betroffen, hieß es.