,,Wie sehe ich aus?", fragt sie ihren Mann. ,,Eine Hose wäre besser gewesen", raunt der 62-Jährige. Das kommt für Monika Balschun jedoch nicht in die Tüte. Schließlich geht es am Abend an den Ring, in dem Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko auf den ,,weißen Büffel" Francois Botha aus Südafrika trifft.

Der kurze Dialog zwischen Monika und Dieter Balschun ist nur eine kleine Episode aus Michael Harders sehenswerter vierteiliger Doku-Soap (in den kommenden drei Wochen jeweils freitags, 21.15 Uhr), in deren Mittelpunkt der erfolgreichste Boxstall Europas, die Universum Box-Promotion in Hamburg, steht. Mehr als ein Jahr haben ZDF-Angaben zufolge die Vorbereitungen und Dreharbeiten zu der Serie gedauert. Harder ist dabei ein spannender Blick hinter die Kulissen der Profi-Box-Szene gelungen, die den Zuschauer Athletenschweiß und Ringstaub förmlich einatmen lässt.

Zurück zu den Balschuns. Sie arbeiten als Hausmeister in der Boxerschmiede, einer alten Fabrikhalle im Hamburger Osten. Bis zu 36 Sportler, darunter nicht nur die Klitschko-Brüder Vitali und Wladimir, sondern auch der WBO-Weltmeister im Halbschwergewicht, Dariusz Michalczewski, trainieren dort täglich. Dieter und Monika Balschun sind die ,,Mädchen für alles". Im engen Vierbettzimmer für Sparringspartner ,,sieht es manchmal aus wie bei Hempels unterm Sofa", schimpft Hausmeister Dieter und murmelt noch etwas von ,,Urwald". Jetzt ist wieder alles picobello und der kurze Ärger des 62-Jährigen längst verraucht.

Das kann man von dem Unmut Dariusz Michalczewskis nicht behaupten. Nur mit einem Handtuch bekleidet stapft er aus der Sauna und meckert mit Trainer Michael Timm: ,,Du denkst den ganzen Tag nur an Kaffee und Kekse. Aber die Sauna anzumachen für mich, das vergisst du". Timm läuft hinter ihm her. Die Tür knallt hinter den beiden zu, und der Coach muss zeigen, was er im Nahkampf draufhat. Verbal natürlich.

Ob Training, Kabinengeflüster oder die Pflege klaffender Wunden - die Kamera ist immer dabei. Die Kämpfe selbst sind eher Nebensache. Dafür gewähren gerade die nicht wie die Klitschkos im Rampenlicht stehenden Boxer Einblicke in ihr Innenleben, erzählen von Träumen (Geld) und Problemen (Schulden, Alkohol). Besonders spürbar wird der Hauch von Seifenoper, wenn das Beziehungsgeflecht zwischen Cheftrainer Fritz Sdunek, dessen Tochter Kathi, Boxer Juan Gomez - Kathis Ex-Freund und zahlungsunwilliger Vater der gemeinsamen Tochter - und Kathis neuem Freund aufgedröselt wird. Beispiel gefällig? ,,Das Beste, was Gomez in seinem Leben gemacht hat, ist meine Enkeltochter, sonst nichts", schimpft Trainer Sdunek.