Der 70-jährige Mercedesfahrer aus Essen starb noch an der Unfallstelle. Seine 72-jährige Ehefrau, die als Beifahrerin in dem Auto gesessen hatte, erlag in der Nacht zum Sonntag in einem Nordhorner Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer und die Beifahrerin in dem VW LT trugen schwere Verletzungen davon.

Den Sachschaden des Unfalls bezifferte die Polizei mit 40 600 DM. Nach dem Unfall blieb die Wietmarscher Straße, die als Zubringer zur A 31 dient, für zirka zwei Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.