Es ist dies ein Bauwerk, das in Deutschland nahezu einmalig ist und sicher nicht nur während der Bauphase für neugierige Blicke sorgen wird, betonte Bürgermeister Klaus Rehkämper: "Wann wurde zuletzt in Deutschland eine Windkunst errichtet?", fragte er, um gleich selbst zu antworten: "Das Gegenteil ist der Fall, vor 80 Jahren wurden die letzten Mühlen auf den Gradierwerken abgebaut, dann kam die Steckdose, die Windkraft verlor an Bedeutung."

Bad Rothenfelde setzt auf Tradition. So soll bis November eine Konstruktion im Bereich der Stirnseite entstehen, die in ihrer Funktion die naturgetreuste in ganz Deutschland sein wird, ergänzte Architekt Uwe Rehage. Er kündigte gleichzeitig an, dass der Baufortschritt in einem Schaukasten unterhalb der Anlage permanent aktualisiert und mitverfolgt werden kann.

Das gesamte Bauwerk wird etwa 210000 Euro verschlingen; begründet sind diese hohen Kosten unter anderem durch statische Auflagen und Vorgaben seitens der Denkmalpflege, berichtete Rehkämper. Den Löwenanteil von 125000 Euro hat der Förderverein aufgebracht, weitere 30000 Euro zahlt die Gemeinde. 25000 Euro sind bislang an Spenden eingegangen, und hier hoffen die Initiatoren auf weitere Geldgeber von privater und unternehmerischer Seite: "Schließlich ist das Gradierwerk mit diesem zusätzlichen Event ein Anziehungspunkt, der weit über Bad Rothenfelde hinausstrahlt."

Rehkämper zeigte sich zuversichtlich, auch die Restsumme von rund 35000 Euro zusammenzubekommen; auch Sachspenden in Form von Baumaterialien seien willkommen.

Fördervereinsvorsitzender Wolfgang Kuchenbecker sprach von einem "guten Tag für Bad Rothenfelde". Er erinnerte an die Zeit vor knapp 20 Jahren, als die Idee zur Errichtung der Windkunst geboren wurde. Dr. Otto Schlippschuh, Martin Schomborg, Martin Luttert und Siegfried Horstmann hatten anlässlich ihrer Geburtstage Spendenkonten für die Windkunst eröffnet. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch schon wenig später, als im Juli 1989 das Alte Gradierwerk einstürzte und das Geld somit für den Wiederaufbau verwendet wurde. So sei das ehrgeizige Projekt jahrelang auf der Strecke geblieben, ehe inzwischen das Alte Gradierwerk wiederaufgebaut, das Neue instandgesetzt wurde und nunmehr Mittel für die Windkunst bereitstehen, nicht zuletzt durch das Engament des Fördervereins mit seinem Zugpferd Erich Patterson.

Damit sich auch die Besucher von der Funktionsweise ein Bild machen können, wird dieser Bereich begehbar gemacht. Er ist über eine noch zu installierende Treppe zu erreichen. Bis November soll an der nach Worten von Rehkämper "hochinteressanten Baustelle" gearbeitet werden, ehe die "Mechanik zum Anfassen" fertig ist.