„Die Preise an den Rohstoffmärkten haben sich entspannt, und insbesondere ist der Ölpreis in den vergangenen Wochen stark gesunken“, erläuterte Ester. Infolgedessen seien auch die Bezugskosten für die Stadtwerke gesunken, und „diesen Vorteil geben wir jetzt an unsere Kunden weiter“, freute sich der Geschäftsführer über den weitergegebenen „Winter-Bonus“.