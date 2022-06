Die Verwaltung wurde damit beauftragt, die Einführung der Verlässlichen Grundschule in Lingen beim Kultusministerium zu beantragen. Für die Ausstattung des Betreuungsbereiches mit Sachmitteln (Bücher, Spiele usw.) werden die erforderlichen Mittel in Höhe von 38 000 DM im Haushalt bereitgestellt.

Der Schulausschuss hatte sich in den Beratungen der letzten zwei Jahre und insbesondere in seinen Sitzungen am 25. November 1999 sowie am 23. Februar und am 3. Juli dieses Jahres intensiv mit diesem Thema befasst. Die Beratungen sind nach Darstellung der Verwaltung stets in enger Abstimmung mit den betroffenen Grundschulen - über die von der Schulaufsicht einberufenen Schulleiterdienstbesprechungen - erfolgt.

Schon anfänglich sei man sich weitgehend darüber einig geworden, keinen zu frühen Termin zu wählen, damit den Schulen ausreichend Zeit für eine gründliche Vorbereitung bliebe. Nach Abwägung aller Argumente hat sich die Schulleiterdienstversammlung laut Stadtverwaltung einvernehmlich für denEinführungstermin 1. August 2001 ausgesprochen. Diesem Votum folgte der Schulausschuss in seiner Sitzung am 3. Juli fast einstimmig (nur eine Enthaltung).

Mit der jetzt getroffenen Entscheidung des Stadtrates wurde der Forderung des Schulelternrates der Castellschule, die als Volle Halbtagsschule geführt wird, nicht entsprochen. In einer Resolution war der Erhalt der Vollen Halbtagsschule gefordert worden.

Der Vorsitzende des Schulausschusses, Bernd Aepkers (CDU) wies darauf hin, dass mit Beginn des nächsten Schuljahres durch die Verlässliche Grundschule die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, ,,dass die Schüler und Schülerinnen der beiden Jahrgänge eins und zwei von 8 bis 13 Uhrin der Schule bleiben können, aber nicht müssen und außerhalb der Unterrichtsstunden qualifiziert betreut werden.

Aepkers: ,,Wir gehen davon aus, dass noch genügend Zeit bleibt, in der die betreffenden Schulleitungen - unter Umständen im Verbund mit der Verwaltung - für vernünftige Regelungen sorgen werden." Eine einheitliche Form der Betreuung an allen Standorten sei nicht erforderlich. ,,Wir würden eine enge Zusammenarbeit der Schulen mit den Kindergärten sehr wohl begrüßen", betonte der Christdemokrat, fügte jedoch in gleichem Atemzug hinzu: ,,Wenn das nicht geht, steht einer individuellen Regelung aber nichts im Wege."