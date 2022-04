Für ein Fernsehporträt ist das ein außerordentlicher Stoff. Leider fehlte der Autorin Sibylle Dahrendorf der Mut zur These. Ausführlich befragte sie Schlingensief selbst, seine Mutter, seine Lebensgefährtin, Mitarbeiter und Freunde von Patti Smith bis Helge Schneider. Keiner nahm ein Blatt vor den Mund. Nur der Off-Kommentar blieb im Beliebigen. „Er versucht seine Mutter so oft wie möglich zu sehen“, hieß es. Oder: „Die Jahre als Messdiener haben ihn geprägt.“ Und was ist mit dem Krebs und dem Sterben? Was heißt das alles für die Kunst? Die Antwort: „Schlingensief hat daraus bewegendes Theater gemacht und sich das Leben zurückerobert.“ Bei allem Respekt: Das ist eine Trostplatitüde!