"Emsländische Unternehmen und Spediteure sollten sich bereits jetzt auf diese Umstellung vorbereiten und hierbei genügend Planungszeit berücksichtigen, um Probleme und Engpässe in der Endphase zu vermeiden", so Ulrich Boll, geschäftsführender Gesellschafter einer Spedition. Das Logistikunternehmen aus Meppen verfüge bereits über eine entsprechende Software und biete exportierenden Unternehmen, die sich ausschließlich auf ihre Kernaktivitäten konzentrieren möchten, die Abwicklung sämtlicher Zollformalitäten an. "Der Nutzer unserer Dienstleistung profitiert mit diesem Outsourcing in Form von Kosten- und Zeitersparnis und kann seine Kapazitäten anderweitig gewinnbringend einsetzen", ist sich Boll sicher.

Das Logistikunternehmen übermittelt im Auftrag des Exporteurs die Zollanmeldung einschließlich aller erforderlichen Unterlagen auf elektronischem Wege der zuständigen Zollstelle. Da laut Boll die Zollanmeldung noch vor dem Eintreffen der Ware abgeben werden könne, werde die Zollabwicklung mit diesem System weiter beschleunigt. Die Ware stehe so schneller zur Verfügung und die entsprechenden Steuerbescheide würden unmittelbar elektronisch versandt, so dass diese für die weitere Abrechnung und Kalkulation zeitnah vorlägen.