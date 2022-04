Kandidaten, die sich selbst als "abgebrühte Zocker" bezeichnen, haben in diesem Special die Chance, die spektakuläre Gewinnsumme von zwei Millionen Euro zu gewinnen.» Haken: die ersten neun der 15 Fragen (also bis zur 16 000-Euro-Frage) müssen ohne jeden Joker beantwortet werden.

Die Quizshow, die seit 14 Jahren in Deutschland läuft, kommt am 26. August mit neuen Folgen wieder ins Programm. Zunächst sind fünf Doppelfolgen ab 20.15 Uhr geplant. Danach zeigt RTL wie gewohnt montags und freitags reguläre Folgen. In der vergangenen Staffel waren durchschnittlich 5,48 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (17,1 Prozent) dabei. Die Show, bei der man mit 15 richtigen Antworten Euro-Millionär werden kann, stammt aus England, wo es sie seit 1998 gibt. Das erfolgreiche Konzept wurde laut RTL in 106 Länder verkauft, darunter Australien, USA, Ägypten, Oman, Indien oder Ecuador.