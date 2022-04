Leider, so hat er mit den Jahren erkannt, wird das in vielen Bereichen unserer ach so offenen und auf Dialog ausgerichteten Gesellschaft ganz anders gesehen. Häufig werden jene, die auf Probleme hinweisen, als das eigentliche Problem betrachtet, als Querulanten, Störenfriede, Wadenbeißer, Defätisten. Und weil sie die Nachteile, die ihnen das einträgt, nicht wollen, lassen sie es irgendwann sein. Doch Probleme sind dazu da, gelöst zu werden. Nur wer sie nicht verdrängt, darf am Ende munter bleiben!