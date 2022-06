Wie der Vorstandsvorsitzende Siegfried Goll am Donnerstag in Stuttgart weiter mitteilte, entspricht das Plus konzernweit einer Zunahme von 900 Millionen Euro. Obwohl er es vermied, konkrete Zahlen zum voraussichtlichen Gewinn zu nennen, sprach er von einem deutlichen Sprung von über zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr (2003 vor Steuern: 138 Millionen Euro). Das Geld werde vorrangig in Deutschland und in Europa verdient.

Goll warnte vor diesem Hintergrund davor, den Standort Deutschland schlechtzureden. "Ich halte nichts von Miesmacherei", sagte der ZF-Chef. Er appellierte an die Politik - "gleichgültig ob Regierung oder Opposition" - die Verbraucher nicht weiter zu verunsichern. "Wir brauchen Mut, wir brauchen Käufer für Autos."

Einen großen Teil zur positiven Entwicklung des Unternehmens hat auch die ZF Lemförder Fahrwerktechnik mit ihren Werken "rund um den Dümmer" beigetragen. Allein im Bereich Pkw-Antriebs- und Fahrwerktechnik habe es ein Plus von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gegeben, die höchste Steigerungsrate innerhalb des Konzerns. Sehr gut läuft es nach Golls Ausführungen auch im Bereich der Pkw-Lenkungen, wo ein Joint-Venture mit Bosch mit Elektrolenkungen für VW/Audi 13 Prozent mehr Umsatz gebracht habe.

Mit 119 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt gehört ZF zu den Großen unter den Automobilzulieferern. Die Zahl der Mitarbeiter stieg um gut 1000 auf rund 54500, in Deutschland wurden rund 200 neue Arbeitsplätze geschaffen, vorrangig in der Produktion. Zur Sicherung dieser Jobs seien an vielen Standorten "auf faire, seriöse und stille Art" individuelle Vereinbarungen mit den Belegschaften getroffen worden. Es gehe ZF nicht um den Griff in die Geldbörse, sondern um die Arbeitsplatzsicherung am Heimatstandort, so Goll.

Weiter ausgebaut wird bei ZF auch das Engagement in Asien und den USA. So gibt es in China mittlerweile zwölf Produktionsstandorte, hier werde gerade die Gründung einer Holding vorbereitet. In den USA sei gerade die Fertigung der neuen Mercedes-M-Klasse mit ZF-Fahrwerk angelaufen, im Sommer sei ein ähnliches Projekt mit Ford gestartet worden.

Mit Sorge betrachtet Goll die Währungsschwankungen und vor allem die Entwicklung des Stahlpreises. Durch langfristige Verträge hätten sich die Preissteigerungen im laufenden Jahr noch nicht sehr auf die Bilanz ausgewirkt. Anders sieht es Goll für das kommende Jahr: "2005 wird grausam." Unter dem Strich könnte durch Preiserhöhungen für ZF eine Mehrbelastung von 150 bis 200 Millionen Euro herauskommen. Das müsse auf mehrere Schultern - auch mit Auswirkungen auf den Endverbraucher - verteilt werden.