Seit vier Jahren suche er die Fahne der Zentralafrikanischen Republik, eröffnete Melcher sein Referat. "Dieses Mal bin ich auf dem Brockumer Markt fündig geworden. Dafür kostete sie aber doppelt so viel wie die anderen", erklärte er. Geschichtlich sei in den Kulturen der dortigen Region neben Sklaverei und animistischen Religionen (Naturreligionen) vor allem auch alles, was Zauberei und magische Beeinflussung betrifft, verbreitet, so Melcher, der mit seiner Familie knapp zehn Jahre in Baboua wohnte.

Zauberei sei auch heute noch ein Straftatbestand und werde äußerst hart bestraft.

Dieselben Menschen, die sich mit Zauberei identifizieren, hätten auf der anderen Seite keine Schwierigkeit damit, modernste Technologie zu verwenden, sei es in Form von Radioapparaten, von Solarlampen oder auch Computern. Und dass das Wasser an der Bibelschule und der Pfarrerausbildung durch Solardrehstrompumpen aus teilweise 80 Meter Tiefe gefördert werde, nur weil die afrikanische Sonne darauf scheine, werde als Errungenschaft benutzt, ohne darüber nachzudenken, wie solche Möglichkeiten eigentlich geschaffen werden können. Nämlich in der wissenschaftlichen Durchdringung und Verwendung einer vollkommen entzauberten Welt. "Morgens am Computer und abends beim traditionellen Heiler - das gibt vielleicht diese Struktur ein wenig wieder", bemerkte der Seelsorger.

"O Bui di na!" (Der Weiße ist schrecklich) höre man in der Zentralafrikanischen Republik immer wieder, so Melcher, der von bösen (Vor-)Zeichen und einer Sklavenjagd im Jahre 1986 berichtete. In der Erinnerung und den Erklärungen für den Reichtum der Weißen sei klar, dass dieser Reichtum nur möglich ist, weil die Weißen die Seelen verstorbener afrikanischer Vorfahren auferweckt und zur Arbeit gezwungen haben. Mit unterschiedlichen Weltbildern und Beispielen brachte der Referent seinen zahlreichen Zuhörern im Vergleich die europäische und die Phänomene der afrikanischen Kultur nahe, aber auch, dass Tradition in Afrika der Machterhaltung diene.

Als Zauberei sähen die Afrikaner die Installation eines Solarsystems oder die Einsetzung von Solarlampen an. Sie denken, so Melcher, dass das Wissen des deutschen Missionars nur so toll entwickelt sein kann, weil er ganz viele Seelen, auch von Afrikanern, für sich hat arbeiten lassen, um all das zu erfinden.

Zum Schluss der Vortragsveranstaltung stellte Melcher einige westeuropäische Praktiken, verbunden mit religiösen Elementen aus aller Herren Länder, vor. "Schaut man beide Kulturen zusammen an, dann entsteht daraus ein Bild kollektiver Unsicherheit und Weltbeherrschung, deren Begegnung sich lohnt, wenn beide sich dieser Unsicherheit bewusst sind und eingestehen, dass keiner von beiden die Welt tatsächlich im Griff hat."