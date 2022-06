Das berichtet das «Wall Street Journal» am Freitag. Das gehe aus einem der Zeitung vorliegenden Dokument hervor, hieß es. Derzeit nehme das Unternehmen Kontakt mit Entwicklern auf. Amazon dringt damit in einen Geschäftsbereich vor, der bisher von Apple und Google geprägt wird.

Dem Bericht zufolge will Amazon wie die Konkurrenz 30 Prozent des Umsatzes für den Vertrieb einbehalten und den Rest an die Entwickler ausschütten. Das Unternehmen verlange allerdings, dass die Anwendungen nirgends billiger angeboten werden. Unter welchem Namen der App Store an den Start gehen soll, stehe noch nicht fest.

Google bietet über seinen eigenen Android-Store bereits rund 80 000 Anwendungen für sein Smartphone-Betriebssystem an. Viele Entwickler würden sich allerdings einen besser organisierten Marktplatz wünschen, schreibt die Zeitung. Anders als bei Apple können Apps im Android Marketplace ungeprüft zum Verkauf angeboten werden.

Amazon könnte gegenüber Google allerdings noch einen weiteren großen Vorteil bieten: Das Unternehmen besitzt bereits Geschäftskontakte zu Millionen Kunden, die über die Handelsplattform mit bewährten Bezahlverfahren ihre Einkäufe abwickeln.