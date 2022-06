Geben und Nehmen: Den Nachmittag nicht nur mit Kaffee und Kuchen, sondern auch mit einer Partie Rummikub hat Marita Frerichs (rechts) der Papenburgerin Irmgard Erdmann versüßt. FOTO: Gerd Schade Vermischtes Zeit ist kein Geld 14.01.2010, 20:00 Uhr

Der große Flachbildfernseher in der Wohnzimmerecke bleibt aus. Auch ihre Kreuzworträtsel hat Irmgard Erdmann beiseite gelegt. Frischer Kaffeeduft durchströmt die Doppelhaushälfte der 79-Jährigen an der Moorstraße in Papenburg. Auf dem Couchtisch stehen Sahneteilchen und gedeckter Apfelkuchen. An diesem Nachmittag ist die Seniorin nicht allein. Marita Frerichs, Leiterin des Ambulanten Pflegedienstes des Marienkrankenhauses Papenburg-Aschendorf, leistet Erdmann Gesellschaft – und zwar ehrenamtlich.