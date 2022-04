Die ersten Schultage in einer neuen Schulform an einer neuen Schule sind eine Zeit der Unsicherheit. Nicht nur die neuen Strukturen und Inhalte, die auf die Jugendlichen zukommen, machen unsicher, auch die neuen Kolleginnen und Kollegen sind den meisten fremd. Um diese unangenehme Situation so schnell wie möglich zu überwinden und sich ebenso zügig mit den zukünftigen Anforderungen der neuen Schulform vertraut zu machen, trafen sich deshalb die über 100 Gymnasiasten der neuen vier Klassen 11 für drei Tage im Jugend- und Kulturgästehaus in Meppen zu einem Kommunikations- und Methodentraining, das von den Lehrkräften des Fachgymnasiums geleitet wurde.

Dieses Training, bei dem die Teilnehmer verschiedene Gruppen Workshops durchliefen, befasste sich mit Themen und Arbeitstechniken wie Zielfindung, Mindmap, Synopse, Argumentationstechnik, Feedback, Vortrags- und Rhetorikregeln, Gruppenarbeit und verschiedenen Präsentationstechniken und -methoden. Dabei sollten vor allem die soziale Kompetenz gefördert werden, denn die Qualifikationsanforderungen in Beruf, Studium und Gesellschaft haben sich angesichts wandelnder Rahmenbedingungen stark verändert. Methoden-, Kommunikations- und Teamfähigkeit erhalten dadurch eine außerordentliche Bedeutung und werden in vielen Bereichen vorausgesetzt, so dass sie deshalb im Unterricht des Fachgymnasium Anwendung finden.

Zudem wurden diese drei Tage ganz nebenbei als Gelegenheit genutzt, dass sich nicht nur die Schülerinnen und Schüler untereinander kennenlernen konnten, sondern auch ihre Lehrkräfte und umgekehrt. So wird schon von Anfang an ein angenehmes Lern- und Arbeitsklima möglich, das auch die kommenden drei Jahre am Gymnasium fördern wird.