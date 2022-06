War die Ausstellung bislang vornehmlich in Schulen zu sehen, nutzen Landkreis und die Stadt Dissen jetzt die Öffentlichkeit des Rathauses, um insbesondere junge Leute für das Thema zu sensibilisieren: „Denn oftmals sind es junge Autofahrer, die in einen folgenschweren Unfall verwickelt werden, sei es durch überschäumende Lebensfreude, schnelle Maschinen oder Müdigkeit“, betonte Bürgermeister Georg Majerski im Kreise des örtlichen Präventionsrates und Vertretern der Polizei. Er appellierte an die Dissener Schulen, sich die Präsentation anzuschauen, um sich vor Augen zu führen, dass nur eine Sekunde Unachtsamkeit eine familiäre Tragödie auslösen kann.