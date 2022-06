In Langelsheim rundete der knappe 2. Platz in der Mannschaftswertung hinter Bushido Alfeld die herausragenden Einzelerfolge ab. So war Silvia Hagen in der Kumite-Klasse über 60 kg im Finale selbst von der Weltmeisterschaftsdritten Nicole Jakobs (Bushido Alfeld) nicht aufzuhalten und erkämpfte sich souverän die Niedersachsenmeisterschaft. In der Allkategorie legte sie schließlich noch einmal eine Bronzemedaille nach.

Gleich zweimal Einzel-Gold häufte Bea Garbitowski an. In der Disziplin Kata (Schattenkampf) marschierte sie sicher ins Finale und behauptete sich vor Ines Rothe (Emden). Im Kumite (Zweikampf) traf sie in der Klasse bis 60 kg im Finale auf ihre Teamkollegin Rita Foppe. Bea siegte gegen Rita. Für beide gab es Medaillen, nur in unterschiedlicher Farbe.

Eine Vizemeisterschaft gab es auch in der Kumite-Klasse bis 53 kg für Karin Schürmann vom Shotokan Team Lathen. Im Finale war sie Myra Meschede (Göttingen) unterlegen.

Bei den Herren zeigten sich die Lingener Reinhard und Frank Schmidt von der besten Seite. Reinhard gewann in der Kumite-Klasse bis 70 kg die Goldmedaille und für Frank reichte es in der Kumite-Klasse bis 75 kg für die Bronzemedaille. Beide kämpfen für Bushido Alfeld und belegten mit ihrem Klub in der Mannschaftswertung den ersten Platz vor dem Team aus Northeim.

Alle emsländischen Medaillengewinner von Langelsheim sind als Nationalkader-Athleten auch bei den Deutschen Meisterschaften aussichtsreich im Rennen.