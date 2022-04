Mehr als sieben Millionen Menschen haben bisher das Museum in Kreuzberg besucht. Im steten Strom wandeln die Menschen von einem Modell der mittelalterlichen Synagoge in Worms bis zu Zeugnissen des Holocaust.

Wenn an diesem Montag nach einem Konzert mit Daniel Barenboim das Museum Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit seinem Toleranzpreis auszeichnet und seinen Geburtstag feiert, wird die lange Debatte um die Gründung des Hauses wohl nur am Rande vorkommen. Dabei war ein neues jüdisches Museum in Berlin keine Selbstverständlichkeit. Welchen Platz haben die Juden nach der Shoa in Deutschland - um diese Frage kreiste eine langwierige Kulturdebatte.

Mit dem deutsch-amerikanischen Manager W. Michael Blumenthal, der unter Präsident Jimmy Carter US-Finanzminister war, kam dann ein Gründungsdirektor, dessen Biografie von Flucht, Exil und Rückkehr geprägt ist. Blumenthal brachte viel Beharrlichkeit und die Erfahrung eines US-Politikers im Umgang mit Sponsoren mit.

Eines sollte das neue Haus auf keinen Fall werden: Ein Holocaust-Museum. «Zwei Jahrtausende Deutsch-Jüdische Geschichte» - mit diesem Untertitel im Museumsnamen wurde schließlich der Bogen zwischen dem Glanz und dem Elend des deutsch-jüdischen Verhältnisses geschlossen.

Ob der Torah-Vorhang des Philosophen Moses Mendelssohn, eine Lewis-Jeans oder eine jüdische Familie als Spielset aus Plastik - die ständige Ausstellung öffnet den Blick auf die Vielfalt des jüdischen Lebens zwischen Kultur, Religion und Alltag. Über drei Etagen windet sich der Libeskind-Bau als geborstener Davidstern um Treppenhäuser und geschlossene Innenhöfe, dicht an dicht stehen Vitrinen mit Dokumenten und Objekten, Videomonitoren und Hörstationen.

Als «deutsches Geschichtsmuseum» beschreibt Blumenthal das Haus. Die Spur der Juden in Deutschland reiche bis in die Römerzeit zurück. Der Holocaust dürfe dabei nicht vergessen werden, er sei aber nur ein schrecklich tragischer und trauriger Teil davon. So vermittelt im Keller der kalte Holocaust-Turm etwas von der Beklemmung der Verfolgten, im Garten des Exils soll ein Steinlabyrinth auf dem schrägen Boden das Gefühl von Heimatlosigkeit verdeutlichen.