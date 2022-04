«Wir haben etwas angefangen, das wollen wir zu Ende bringen. Mein Weg ist noch nicht zu Ende», sagte Overath, der seit Juni 2004 an der Vereinsspitze steht und für seine Rede mit langen Ovationen bedacht wurde. Vor zwei Jahren hatte er wegen des in Gefahr geratenen Aufstiegs in Liga 1 noch im Kreuzfeuer der Kritik gestanden und seinen Rücktritt angeboten.

Allerdings hat der Weltmeister von 1994 in den fünf Jahren seiner Amtszeit auch gelernt. Er beschönigte nicht die wenig überzeugenden Darbietungen seiner Profis und versprach nicht zu viel für die Zukunft. «Einiges, was wir angestoßen haben, wächst zusammen. Doch sportlich sind wir noch lange nicht dort, wo wir hinwollen», urteilte Overath, der seine einstige Vision vom Einzug in den Europacup nicht wiederholte und kleinere Ziele ausgab: «Drinbleiben, stabilisieren und Konstanz zeigen.»

Chefcoach Zvonimir Soldo traut er zu, den 1. FC Köln wieder zu einem Club ohne Abstiegssorgen zu machen. «Er hat die volle Rückendeckung und Unterstützung. In Köln diskutiert man oft emotional, da braucht man jemanden wie ihn mit einem kühlen Kopf», meinte Overath. Die durch Nationalstürmer Lukas Podolski, Maniche, Christopher Schorch und Sebastian Freis verstärkte Mannschaft habe die Qualität, «auch wieder zu Hause eine Macht zu werden». Nur ein Heimsieg in sechs Partien steht in dieser Saison zu Buche.

Sowohl Overath als auch sein Geschäftsführer Michael Meier wollten von Neueinkäufen auf dem Spielermarkt in der Winterpause nichts wissen. «Die sind nicht geplant», sagte Meier, der dafür den Vertrag mit Abwehrspieler Youssuf Mohamad bis 2013 verlängert hat. «Mohamad und Pedro Geromel sind das stärkste Innenverteidiger-Duo der Liga», meinte Overath.

Kurzfristig setzt er die größten sportlichen Hoffnungen auf den DFB-Pokal. Im Cup-Viertelfinale muss Köln beim FC Augsburg antreten. «Wenn wir anschließend im Halbfinale ein Heimspiel ziehen, dann haben wir eine Chance auf das Finale, die wir mit allem nutzen müssen, was wir haben», hofft Overath, der 1968 und 1977 mit Köln den DFB-Pokal gewonnen hat. Zunächst steht aber das Bundesliga-Heimduell mit 1899 Hoffenheim an. «Wenn wir das Spiel gewinnen würden, wären wir mit 15 Punkten fast am Hinrunden-Ziel, 20 plus eins, zwei Punkte zu holen», sagte der Clubchef.