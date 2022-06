Auch die Zahl der Auszubildenden im Bereich Informatik ist gestiegen: 2011 begannen 14 961 Personen eine Informatik-Ausbildung. Das sind 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. 2010 waren es 13 700. Am häufigsten werden Ausbildungsverträge zum Fachinformatiker geschlossen. Von den neuen Ausbildungsverträgen entfielen 9797 auf diese Lehre.

Insgesamt studieren jetzt an den Hochschulen 2,4 Millionen junge Menschen, knapp 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der neue Studentenboom übertrifft alle Prognosen. Derzeit verlassen besonders geburtenstarke Abiturientenjahrgänge die Schulen. Hinzu kommen die Abschaffung der Wehrpflicht sowie doppelte Abiturientenjahrgänge in Bayern und Niedersachsen in Folge der Schulzeitverkürzung am Gymnasium.