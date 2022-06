Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Xavas mit «Gespaltene Persönlichkeit» an Chartspitze 02.10.2012, 11:20 Uhr

Mit der Sieger-Trophäe vom Bundesvision Song Contest im Gepäck sind Xavas direkt an die Spitze der Charts gestürmt. Xavier Naidoo und Kool Savas landen mit ihrem neuen Album «Gespaltene Persönlichkeit» auf dem ersten Platz, wie die Marktforscher von Media Control am Dienstag in Baden-Baden mitteilten.