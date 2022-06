Bei einer kleinen "Siegesfeier" überreichte Vereinsvorsitzender Markus Hörnschemeyer die Urkunden an die Teilnehmer und ließ in kurzen Worten das ereignisreiche Wochenende Revue passieren. Simon Herrmann, der in den Klassen "Open Men Slalom" sowie "Open Men Tricks" an den Start gegangen war, setzte sich nach Gleichstand im Finale beim Stechen gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich somit den Titel des Deutschen Meisters in dieser Disziplin.

Sein Vereinskamerad Felix Dieck siegte in seiner Altersklasse, U19, ebenfalls im Slalomfahren und setzte sich in der Gesamtwertung (bestehend aus Slalom, Trick-Ski und Springen) auf den dritten Platz durch. Reichlich Edelmetall trug Pascal Hiebenga aus den Wettkämpfen der U15 nach Hause: Souverän siegte er in allen drei Kategorien. Als jüngstes Teammitglied freute sich Svenja Koster in der U12 über Rang eins im Trick-Ski und Rang zwei im Slalom sowie in der Gesamtwertung. In der Seniorenklasse starteten Jürgen Ter Heide, Guenther König und Dieter Baltes, der sich im Slalom Rang zwei erstritt. Die siegreiche Mannschaft bestand aus Hiebenga, Dieck und Herrmann sowie der Vereinskameradin Julia Meier Gromyko, amtierende Weltmeisterin in Springen, Trick-Ski und Kombination, die an keinem anderen Wettkampf der DM teilgenommen hatte, da sie nicht für Deutschland, sondern für ihr Heimatland Weißrussland startet. Spannend war aber nicht allein das Wettkampfwochenende, sondern auch die Vorbereitung: Zunächst fand sich kein Veranstaltungsort, an dem die Meisterschaft hätte ausgetragen werden können. Da auf der Anlage am Alfsee bereits die Jugendeuropameisterschaft vom 14. bis 16. September stattfinden wird, konnte nicht auch die Deutsche Meisterschaft hier ausgetragen werden. Schließlich erklärte sich der Betreiber der mit vier Jahren noch jungen Seilbahn in Salzgitter bereit, seine Anlage zur Verfügung zu stellen - doch gab er zu bedenken, dass er selbst nicht das Know-how und die Ausrüstung habe, die für die Durchführung einer so hochkarätigen Veranstaltung nötig seien. So übernahmen Hörnschemeyer und Herrmann sowie Steve Heinrichs und Keven Clare große Teile der Vorbereitung und Organisation, Kristina Hörnschemeyer führte das Wettkampfbüro.