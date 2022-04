Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes "WSA den Neubau der Brücke am jetzigen Standort nicht verweigern" 05.06.2003, 22:00 Uhr

Für die Meppener SPD-Stadtratsfraktion gibt es ,,keinen sachlich begründbaren Anlass, der Schiffahrtsverwaltung den Neubau der Hubbrücke am jetzigen Standort zu verweigern". Mit einem derartigen Beschluss, der im Stadtrat ,,umgehend gefasst" werden sollte, wäre keine Option auf eine weitere Querung am ,,Kleinen Deutschen Eck" aufgegeben, heißt es in einer von Fraktionschef Alfred Korfhage unterzeichneten Presseerklärung. Lediglich die ,,Pletz-Trasse" wäre dann nicht mehr zu verwirklichen, aber von der sei der Ratsherr ,,in einem populistischen Saltomortale" selbst abgerückt, indem er jetzt plötzlich eine Mündungstrasse besser als seine vorgeschlagene Diagonale durch den ,,Püntkers Patt" bewertet hätte.