Wozu der "kleine Dicke" gut ist 22.06.2005

Vollbremsung im Bus bei Tempo 30: Der "kleine blaue Dicke" saust durch den Gang nach vorn. Die Vehrter Schüler wissen nun, was passieren kann, wenn sie sich nicht festhalten. Und: Beim Aussteigen ist es wichtig, nie vor dem Bus über die Straße zu gehen. In dieser Woche absolvieren die Vehrter Viertklässler ein Bustraining, um sicher zu den weiterführenden Schulen in Osnabrück zu gelangen.