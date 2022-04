Wenn Ihr das ganze Alphabet von A bis Z oder einige Buchstaben sogar doppelt ausgesägt habt, müsst Ihr sie abschmirgeln, in Holzbeize tauchen und nach dem Trocknen lackieren. So habt Ihr viele bunte Buchstaben.

Die Buchstaben könnt Ihr benutzen, um eine Kette draus zu machen oder euren Namen an die Tür zu kleben. Mehr Spaß macht es aber, mit den Buchstaben zu spielen. Ihr könnt sie zum Beispiel blind ertasten und erraten, welche Buchstaben Ihr in den Fingern haltet, Ihr könnt Muster legen oder neue Wörter erfinden. Vielleicht könnt Ihr auch Buchstaben herausgreifen und sie in einem bestimmten Zeitungsartikel suchen. Wer die meisten