1999 hatten die Grünen Hannelore Drange als Zugpferd in den Wahlkampf geschickt. Mit 7,2 Prozent der Stimmen wurde sie Dritte bei der Bürgermeisterwahl. '"'Das war eigentlich ganz nett'"', sagte der Vorsitzende der Westerkappelner Grünen, Ferdinand Blanke. '"'Hannelore Drange hatte sogar SPD-Wähler angesprochen.'"' Aber weil ein Grünen-Kandidat auch 2004 wohl keine Chance hätte, verzichtet der Ortsverband offenbar auf eine Nominierung.

'"'Wir wollen durch unsere vernünftige Ratsarbeit überzeugen'"', erklärte Blanke. '"'Denn entscheidend sind ja die Mehrheitsverhältnisse im Rat.'"' Und da wollen sich die Grünen um ein bis zwei Sitze verbessern. Eine Hoffnung, die der Vorsitzende zu Recht hegt. Wenn das Ergebnis der Kommunalwahl in etwa dem Ergebnis der jüngsten Europawahl entspricht, dann ziehen drei statt bisher zwei Grüne in den Gemeinderat ein. '"'Die Mehrheitsverhältnisse werden in Westerkappeln ins Rutschen geraten'"', ist sich Blanke sicher.

An Position eins der Reserveliste steht Fraktionschef Martin Ufermann, an zwei Ratsherr Rolf Brall. Christiane Blanke könnte als dritte Kraft die Fraktion verstärken.

Amtsinhaber Ullrich Hockenbrink (SPD) und Peter Schierke (CDU) sind bisher die einzigen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Ob die Grünen einen der beiden unterstützen werden, ist indes noch offen. '"'Wir sind für Gespräche mit beiden Kandidaten offen'"', betonte Blanke. Erst dann werden die Grünen entscheiden, ob sie einen Kandidaten unterstützen. '"'Aber natürlich nur dann, wenn die Kandidaten ein Interesse an einem Gespräch mit den Grünen haben'"', sagte Blanke.