In Schleswig-Holstein soll ein neues Projekt Studenten billigen Wohnraum verschaffen und älteren Menschen Hilfe im Haushalt. «Die Faustformel lautet in etwa: eine Stunde Arbeit pro Monat für einen Quadratmeter Wohnraum», berichtete Astrid Dürkoop vom Studentenwerk des Landes am Donnerstag (9.8.) in Kiel. Im Norden gebe es für Studenten wenig bezahlbaren Wohnraum. Gleichzeitig lebten viele ältere Menschen in geräumigen Wohnungen oder Häusern und könnten gut Unterstützung gebrauchen. «Wir wollen beide zusammenbringen», sagte Dürkoop. Deshalb starte das Projekt «Wohnen für Hilfe» - «Hand gegen Koje an Land».