Die CDU-Stadtratsfraktion hat das Vorhaben in ihrer Sitzung in dieser Woche begrüßt und für die Verwirklichung ,,grünes Licht" gegeben. Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Tallen erklärte gestern gegenüber unserer Zeitung, das Planverfahren solle so schnell wie möglich auf den Weg gebracht werden. Von der Millioneninvestition könne die heimische Bauwirtschaft erheblich profitieren.